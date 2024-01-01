البحيرة: تنفيذ 9306 مشروعات بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 141.3 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار عشر سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشارت «بلبع» إلى أن ما تم خلال تلك الفترة، وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا ودعمًا متكاملا لا ينقطع شهد تنفيذ 9306 مشروعات على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78.6 مليار جنية و2538 مشروعًا، جارٍ العمل بها بتكلفة إجمالية 62.7 مليار جنيه.

وتضمنت مشروعات المحافظة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" حيث بلغ إجمالي عدد مشروعات المبادرة 3915 مشروعا بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه (1925 مشروعا تم الانتهاء منه)، بالإضافة إلى (1990 مشروعًا جارٍ العمل بها)، هذا بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة التي شملت 10 خطط بإجمالي 2765 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه تضمنت (1430 مشروع رصف - 130 مشروع كباري على مجاري مائية - 437 مشروع إنارة عامة - 400 مشروع تحسين البيئة - 252 مشروع أمن وإطفاء ومرور - 159 مشروع دعم احتياجات).