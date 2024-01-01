الاتحاد السكندري يتقدم على الداخلية بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري ،على نظيره الداخلية ،بهدف نظيف دون رد ،سجله إيهاب سمير الداخلية في مرماه ،خلال الشوط الأول ،في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم إيهاب سمير في الدقيقة ٢٠من عمر الشوط ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد .

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني ،تغييرات في نتيجة مباراة الداخلية والاتحاد السكندري داخل الملعب ،بعد رؤية الأجهزة الفنية للفريقين خارج المستطيل الأخضر .