رئيس جامعة أسيوط يحتفي بالطلاب الفائزين فى مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، طلاب الجامعة من ذوي الهمم؛ لتهنئتهم لحصولهم على عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم المتميزة فى مسابقة "المواهب الذهبية"، لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتأهيلهم للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

وأشار “المنشاوي” أن مسابقة "المواهب الذهبية" لمتحدي الاعاقة، تبعث برسالة أمل لمتحدي الاعاقة لتزيد من ثقتهم بأنفسهم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية"، تحت إشراف الدكتورة هادية صابر.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، معرباَ عن بالغ سعادته بهذا النجاح والانجاز الذي تحقق والتمثيل المشرف لجامعتهم، مشيرًا إلى أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المسابقات المتنوعة على مستوى الجمهورية، وحصدوا مراكز متقدمة، لافتًا أن إدارة الجامعة تساند أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتدعمهم دائمًا، وتحرص علي تنمية مهاراتهم في كافة الأنشطة، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به، وتوظيف طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، لمواصلة التميز والتفوق بحياتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى حرص إدارة جامعة أسيوط، على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، وهو ما تم ترجمته من خلال أنشطة مركز رعاية الطلاب ذوى القدرات والإحتياجات الخاصة بالجامعة وتأهيلهم وتدريبيهم على المشاركة فى مختلف المسابقات والمحافل القمية .



كما أشارت الدكتور أمنية محمد إبراهيم أن الوفد ضم الطالبة هايدي محمد عبد الصبور الحاصلة على المركز الأول في "الغناء الفردي"، والدرع الذهبي وشهادة تقدير ومبلغ مالي (3000)، وأعضاء فريق كروماتيك التابع لمركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والإحتياجات الخاصة والحاصل على المركز الثاني فى مجال "غناء جماعي"، والدرع الذهبي وشهادة تقدير ومبلغ مالي (3000).

