ضبط مخللات فاسدة في حملة تموينية بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين في السلع والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمدينة طنطا، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

حيث تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بطنطا، من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمدينة طنطا، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.