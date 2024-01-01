تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقرَّ بقيامه باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للاشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك؛ وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادي يتحصلون عليه من التطبيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.