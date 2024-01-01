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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمدة 10 أيام.. سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة تصل مستشفى المنزلة لفحص الثدي للسيدات

سيارة أشعة الماموجرام
سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة تصل مستشفى المنزلة
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الإثنين عن وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة إلى مستشفى المنزلة لفحص الثدى  للسيدات فوق سن 40 فما فوق؛ وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام.

وأضاف مكين أنه تم التواصل مع الإدارة العامة للأشعة من خلال مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجى لتوفير الجهاز لخدمه أهالينا بمركز المنزلة وخط الشمال.

وأشار إلى أنه تم تجهيز السيارة يوم السبت، وبدء العمل بها يوم الأحد على أن تبقى لتقديم الخدمة مجاناً لجميع السيدات ولمدة 10 أيام.

ومن ناحية أخرى كشفت الدكتورة سارة فودة عن وصول سيارة متنقلة للأشعة المقطعية بمستشفى شبراهور المركزى؛ وذلك لخدمة أهالى القرية والمراكز المجاورة، مشيرة إلى أنها متاحة لتقديم الخدمة منذ الأمس عقب وصولها من يومين.

ومن جهته أعرب وكيل الوزارة عن عمق شكره، وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الإدارة العامة للأشعة لسرعة الاستجابة مثمناً بالوقت ذاته جهود إدارة الأشعة وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد الشايب، ومحمد العشماوى ووليد فوزى.

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