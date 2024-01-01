برلمانية: المقترح المصري لوقف الحرب على غزة يؤكد حرص الدولة على حقن دماء الأشقاء

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنه يعكس اهتمام الدولة المصرية الكبير بالقضية الفلسطينية، وحرصها الدائم والمستمر على إنهاء العدوان الإسرائيلي، وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لم تدخر الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين، مضيفة: "القضية الفلسطينية نصب أعين الدولة المصرية وفي صدارة أولوياتها".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحفظ حقوق الفلسطينيين، وحقن دماء الأبرياء الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة ومجازر دموية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، وندين بشدة الأعمال الإجرامية والمجازر الدموية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين".