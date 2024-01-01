بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة حامل في انقلاب سيارة كابود بإسنا

أصيب 9 أشخاص، بينهم سيدة حامل فى الشهر السادس بإصابات متفرقة، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة كابود على الطريق الشرقي لمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة كبود "ركاب" بين كوبري المطاعنة، وكوبري الدير بالخط الشرقي بمدينة إسنا مما أسفر عن وقوع 9 إصابات خطيرة متفرقة ما بين نزيف وكسور، واشتباه ارتجاج في المخ.

وتضمنت أسماء المصابين، كلا من "محمد جمال محمد" 28 سنة اشتباه ارتجاج، و"محمد سيد أمين" 60 سنة، اشتباه كسر فى الفقرات العنقية، "ربيع مصطفى السماني" 50 سنة، نزيف داخل البطن وصعوبة بالتنفس، "نصر محمود عطيتو" 50 سنة اشتباه نزيف بالبطن وكسر فى الفقرات الظهرية.

وأصيبت جراء الحادث "هدى إبراهيم عبدالنبى" 22 سنة، كدمات متفرقه بالجسم وحامل فى الشهر السادس، و"وفاء محمد أحمد" 20 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمد حسين أبوالحسن" 29 سنة، كسر بالساعد الأيسر واشتباه كسر فى الحوض، "محمود محمد رسلان" 35 سنة، جرح قطعى بالوجه، و"مصطفى فراج الطاهر" 41 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وعظام الحوض.

وانتقلت على الفور 8 سيارات إسعاف تابعة لإقليم جنوب الصعيد، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.