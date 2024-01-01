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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدًا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة بني سويف

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت النيابة الإدارية، عن بدء إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "بني سويف" من دفعة ٢٠٢٣؛ وذلك غدًا الثلاثاء الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٤، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وقالت النيابة فى بيانًا لها اليوم الإثنين: إن إجراءات سحب ملفات التقديم ستكون بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.  

وأضافت: لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

السادس من اكتوبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى تطبيق خرائط جوجل سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة