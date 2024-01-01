غدًا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة بني سويف

أعلنت النيابة الإدارية، عن بدء إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "بني سويف" من دفعة ٢٠٢٣؛ وذلك غدًا الثلاثاء الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٤، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وقالت النيابة فى بيانًا لها اليوم الإثنين: إن إجراءات سحب ملفات التقديم ستكون بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وأضافت: لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic