محمود الهباش: الحديث عن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لا توجد أي إشارة أو طلب بشأن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا: "لم نتلق أي حديث من أي جهة بهذا الخصوص ولا نقبل أن يتحدث معنا أحد في هذا الأمر، لأن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر، لأنه يعتبر اغتيال للقضية الوطنية الفلسطينية".

وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نرفض أي شكل من أشكال التهجير القصري للمواطنين ونرفض إخراج المواطنين من بيوتهم، كما نرفض خروج أو إجبار أي مواطن فلسطيني على ترك وطنه تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي مبرر".

وتابع: "نجري اتصالات مع الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة البريطانية للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين"، موضحًا أن الأفق السياسي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية للشعب الفلسطيني هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دور للشرعية الفلسطينية إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، موضحًا: "نرفض أي حديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل لوقف الحرب على القطاع".