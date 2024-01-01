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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

طارق العشري يعلن
طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الداخلية
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الداخلية ،والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الإثنين ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاء التشكيل كالآتي :
حراسة المرمى :المهدى سليمان .

خط الدفاع :هشام صلاح ،سيف تيفا ،إسلام أبو سليمة ،عمرو صالح.

خط الوسط :مورو ساليفو ،خالد الغندور ،كريم الديب ،عبد الغني محمد .

خط الهجوم :بيكالي اوبامي ،بنجامين بواتنج .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ السادس برصيد ١٥ نقطة ،بينما الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد ٥ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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