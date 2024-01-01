تعرف على تشكيل الداخلية لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الداخلية تشكيلته لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بعد قليل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري

ويأتي تشكيل الداخلية كالآتي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد عطوة ، أحمد عماد، محمود صابر، وايهاب سمير.

خط الوسط: كمبادي، كيليتشي ، ومحمود حسونة.

خط الهجوم: الفريد ، مهاب ياسر ويوسف تونجي.

ويحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفا على الداخلية في الرابعة عصر اليوم الاثنين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري

ويسعى الداخلية بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للعودة إلي ذاكرة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري فيما يأمل زعيم الثغر بقيادة طارق العشري المدير الفني مواصلة انتصاراته حيث فاز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية

ويحتل فريق الداخلية المركز 16 فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 10.