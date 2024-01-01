ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل الداخلية لمواجهة الاتحاد السكندري

هيثم شعبان
هيثم شعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الداخلية تشكيلته لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بعد قليل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري
ويأتي تشكيل الداخلية كالآتي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع:  محمد عطوة ، أحمد عماد، محمود صابر، وايهاب سمير.

خط الوسط: كمبادي، كيليتشي  ، ومحمود حسونة.

خط الهجوم: الفريد ،  مهاب ياسر  ويوسف تونجي.

ويحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفا على الداخلية في الرابعة عصر اليوم الاثنين باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري
ويسعى الداخلية بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للعودة إلي ذاكرة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري  فيما يأمل زعيم الثغر بقيادة طارق العشري المدير الفني مواصلة انتصاراته حيث فاز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية

ويحتل فريق الداخلية المركز 16 فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 10.

الداخلية الاتحاد السكندري مسابقة الدوري هيثم شعبان احمد محمدي