محافظ المنوفية ورئيس الجامعة في زيارة لكلية الهندسة الإلكترونية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية الهندية الإلكترونية بجامعة المنوفيه ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة للارتقاء بالخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين بالمحافظة بالإضافة إلى كيفية تعظيم الإستفادة من إمكانات كلية الهندسة الإلكترونية والمشروعات البحثية بها في خدمة الصناعة بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالأقسام العلمية والبرامج الدراسية الجديدة بالكلية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.