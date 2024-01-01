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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة في زيارة لكلية الهندسة الإلكترونية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة  اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية الهندية الإلكترونية بجامعة المنوفيه ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة للارتقاء بالخدمات المختلفة التي تقدم  للمواطنين بالمحافظة بالإضافة إلى كيفية تعظيم الإستفادة من إمكانات كلية  الهندسة الإلكترونية والمشروعات البحثية بها في خدمة  الصناعة بالمناطق الصناعية  بالمحافظة.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالأقسام العلمية والبرامج الدراسية الجديدة  بالكلية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.

البرامج الدراسية الجديدة الدكتور احمد القاصد المشروعات البحثية رييس الجامعة