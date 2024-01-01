السفيرة الأمريكية بكييف تتعهد بالعمل ليل نهار لدعم أوكرانيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم الاثنين إنها وفريق السفارة سيعملون ليل نهار لدعم أوكرانيا.

وقالت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في هذا اليوم الأول من عام 2024 واليوم 667 من الغزو الروسي واسع النطاق، نستلهم شجاعتكم وصمودكم وأنتم تقاتلون من أجل حريتك واستقلالكم".

وأضافت "سأواصل أنا وفريقي العمل ليلًا ونهارًا لدعمكم. لكم ولمستقبل ديمقراطي ومزدهر وآمن لأوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

ووجه الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينكسي، الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023 الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن، على دعم واشنطن لكييف، حيث أرسلت الولايات المتحدة 250 مليون دولار دعما لأوكرانيا.

وقال زيلينكسي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على حزمة المساعدة الأمنية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها".