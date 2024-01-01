ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء بتفعيل ركن المشورة "برنامج CCD" في 20 وحدة صحية بالدقهلية

جانب من أعمال التدريب
جانب من أعمال التدريب على برنامج المشوره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الاثنين عن البدء بتفعيل ركن المشورة “ برنامج CCD” فى 5 ادارات بواقع 20 وحدة صحية من وحدات التطوير بمنشأت الرعاية الأساسية وذلك ابتداءا من يناير 2024 بناءا علي تعليمات تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتفعيل ركن المشورة.

وأكد مكين أن البرنامج  يهدف الي متابعة تطور ونمو الطفل من سن يوم حتي 5 سنوات وكيفية تقديم المشورة الصحيحة لمقدم الرعاية من خلال تعليم وتثقيف مقدم الرعاية للتعامل مع الطفل بطريقة مباشرة و تقييم اللعب والتواصل و الحفاظ عليه من مرض التوحد و من خلال أيضا تقييم التطور والنمو و التقييم التغذوي المتكامل للحفاظ علي صحة الطفل و الحفاظ عليه من الحوادث المنزلية والعنف والاهمال.

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن منشأت الرعاية الأساسية التى سيتم تفعيل البرنامج بها هى ادارة المنصورة وتشمل مركز طب اسرة  البرامون ، شها ، كوم الدربي، برق العز  وإدارة طلخا وتشمل  كتامة ، بساط ، بطره ، ميت الكرماء وادارة ميت غمر وتشمل اوليلة ، كوم النور ، كفر المقدام ، ميت محسن  و إدارة أجا وتشمل منية سمنود ، سنجيد ، صهرجت الصغري ، شبراويش  وإدارة شربين وتشمل وحدة طب الأسرة بالحصص ، ابو جلال ، كفرالوكالة ، الأحمدية .

وأشار الطنبولى إلى أنه تم تدريب فرق العمل بوحدات التطوير المذكورة بمنشآت الرعاية الاساسية وذلك استعداداً لتفعيل المرحلة الاولى وسيتم تفعيل البرنامج بباقي وحدات التطوير خلال شهرين وباقي وحدات الرعاية الأساسية تباعا إلى جانب  60 فرداً من الفرق الطبية بالإدارات و  مركز المعلومات بالمديرية والإدارات المذكورة عاليه لإدخال البيانات الكتروني علي سيستم الوزارة ومتابعة المؤشرات وتحسين الأداء أول بأول.

IMG-20240101-WA0016
IMG-20240101-WA0016
IMG-20240101-WA0017
IMG-20240101-WA0017
IMG-20240101-WA0024
IMG-20240101-WA0024
IMG-20240101-WA0026
IMG-20240101-WA0026
IMG-20240101-WA0018
IMG-20240101-WA0018
IMG-20240101-WA0019
IMG-20240101-WA0019
IMG-20240101-WA0021
IMG-20240101-WA0021
IMG-20240101-WA0022
IMG-20240101-WA0022
IMG-20240101-WA0015
IMG-20240101-WA0015
IMG-20240101-WA0025
IMG-20240101-WA0025
IMG-20240101-WA0020
IMG-20240101-WA0020
IMG-20240101-WA0023
IMG-20240101-WA0023
إدارة الرعاية الأساسية الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المنصورة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية