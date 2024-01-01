بدء بتفعيل ركن المشورة "برنامج CCD" في 20 وحدة صحية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الاثنين عن البدء بتفعيل ركن المشورة “ برنامج CCD” فى 5 ادارات بواقع 20 وحدة صحية من وحدات التطوير بمنشأت الرعاية الأساسية وذلك ابتداءا من يناير 2024 بناءا علي تعليمات تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتفعيل ركن المشورة.

وأكد مكين أن البرنامج يهدف الي متابعة تطور ونمو الطفل من سن يوم حتي 5 سنوات وكيفية تقديم المشورة الصحيحة لمقدم الرعاية من خلال تعليم وتثقيف مقدم الرعاية للتعامل مع الطفل بطريقة مباشرة و تقييم اللعب والتواصل و الحفاظ عليه من مرض التوحد و من خلال أيضا تقييم التطور والنمو و التقييم التغذوي المتكامل للحفاظ علي صحة الطفل و الحفاظ عليه من الحوادث المنزلية والعنف والاهمال.

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن منشأت الرعاية الأساسية التى سيتم تفعيل البرنامج بها هى ادارة المنصورة وتشمل مركز طب اسرة البرامون ، شها ، كوم الدربي، برق العز وإدارة طلخا وتشمل كتامة ، بساط ، بطره ، ميت الكرماء وادارة ميت غمر وتشمل اوليلة ، كوم النور ، كفر المقدام ، ميت محسن و إدارة أجا وتشمل منية سمنود ، سنجيد ، صهرجت الصغري ، شبراويش وإدارة شربين وتشمل وحدة طب الأسرة بالحصص ، ابو جلال ، كفرالوكالة ، الأحمدية .

وأشار الطنبولى إلى أنه تم تدريب فرق العمل بوحدات التطوير المذكورة بمنشآت الرعاية الاساسية وذلك استعداداً لتفعيل المرحلة الاولى وسيتم تفعيل البرنامج بباقي وحدات التطوير خلال شهرين وباقي وحدات الرعاية الأساسية تباعا إلى جانب 60 فرداً من الفرق الطبية بالإدارات و مركز المعلومات بالمديرية والإدارات المذكورة عاليه لإدخال البيانات الكتروني علي سيستم الوزارة ومتابعة المؤشرات وتحسين الأداء أول بأول.

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