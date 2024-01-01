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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط كمرة خرسانية من محور كمال عامر.. وقوات الأمن تنتقل لمكان الحادث

ارشيفية
ارشيفية
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انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلي موقع بلاغ يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر دائرة قسم بولاق الدكرور

وبالفحص تبين  أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها، وحدوث انهيار في جزء من سور المحور، وتفحص الأجهزة الأمنية عن مدى وقوع إصابات أو وفيات في الحادث من عدمه. 

كان قد ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور.

وعلي الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية والانقاذ البري وسيارات الاسعاف إلي مكان الحادث، وجاري بيان عدد الإصابات والوفيات في حالة حدوثها ومازال الفحص جاريا. 

الأمن ينتقل لفحص بلاغ سقوط سقوط “ كمرة خرسانية” كمرة خرسانية محور كمال عامر