تشاد تعلن تعيين رئيس جديد للوزراء بعد استقالة كيبزابو 

أعلنت رئاسة الجمهورية في تشاد اليوم الاثنين تعيين رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق بعد الموافقة على تعديل الدستور.

وعين سوسيس ماسرا رئيسا للوزراء للحكومة الانتقالية في تشاد في الأول من يناير 2024، بموجب مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية على شاشة التلفزيون الوطني التنشادي، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وقدم رئيس الوزراء التشادي السابق صالح كيبزابو استقالته السبت الماضي 30 ديسمبر 2023 كجزء من الإجراء المعتاد في البلاد بعد إقرار دستور جديد.

وأعلنت السلطات التشادية، أن المحكمة العليا في البلاد أقرت الخميس 28 ديسمبر 2023 الاستفتاء الذي صوت فيه 85% من التشاديين لصالح الدستور الجديد.