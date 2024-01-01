راغدة شلهوب لـ"البوابة نيوز": نفسي تتوقف الحروب ويعم الأمان في 2024

قالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن أمنيتها الأولى في العام الجديد 2024 أن يعم الأمان والسلام علي البلاد العربية وتتوقف الحروب واستقرار الأوضاع.

وأضافت شلهوب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ما أتمناه هذا أبسط حقوقنا كبشر التي ينبغي أن تتوافر في كل المناطق العربية، لافتة إلي أن الوضع الحالي في بيروت وما حدث في غزة أثر علينا جميعاً وأصبحنا في حال ترقب دائم وعلي الصعيد الشخصي أتمنى أن يديم الله الصحة والستر علي وأظل في نجاح مستمر

وأشارت إلي أن عام 2023 كانت سنة حلوة علي الصعيد العملي حيث قدمت أكثر من برنامج سواء علي قنوات مصرية أو عربية، لافتة إلي أنها في رأس السنة أمس قضيتها في المنزل، حيث إنها لا تحب الخروج والسهر والصخب في هذا اليوم.