سمية الخشاب تكشف لـ "البوابة نيوز": دوري في "100 راجل" سيفاجئ الجميع

أعربت النجمة سمية الخشاب عن سعادتها وتفاؤلها بقدوم العام الجديد.

وقالت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: “أشعر برضا تام عن ما مررت به خلال عام 2023 وكانت سنة جيدة علي وقد حققت فيها العديد من الانجازات”.

وأضافت: قضيت ليلة رأس السنة أمس داخل مدينة الإنتاج الإعلامي موضحة إنها تشارك في بطولة مسلسل جديد اسمه" ب 100 رجل " وأشارت أن دوري في هذا العمل سوف يكون مفاجأة للجميع.

وحول أمنياتها في العام الجديد أضافت: أتمني من الله عزوجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لي وللجيمع وربنا يوفقني في مسلسلي الجديد ويكسر الدنيا وينال أعجاب جمهوري الحبيب.

الجدير بالذكر أن مسلسل ب100 رجل يدور في إطار اجتماعي شعبي وتجسد الخشاب شخصية تدعي غالية أبوالدهب، شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية حيث تدور الأحداث، تواجه العديد من الازمات في حياتها ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، صلاح عبد الله، باسم سمرة ، سلوي خطاب وغيرهم تأليف محمود حمدان ومحمد عبدالمولى، إخراج إبرام نشأت.