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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

3 يناير.. تنظيم قوافل تعليمية بقرى حياة كريمة في أسوان تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل"

محافظ أسوان
محافظ أسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجارى، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية ، والشباب والرياضة ، والتربية والتعليم تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل" وذلك للعام الحادى عشر .

مقدماً شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى للحرص على تنظيم هذه القوافل التى تساهم بشكل مباشر فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرامج التعليمية المتنوعة بها ، ولا سيما أنها تستهدف الطلاب بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب والعمل على مشاركتهم وصقل وتنمية مهاراتهم ، وتنفيذاً لاستراتيجية " بناء الإنسان " .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة .

ولفت إلى أن هذه القوافل تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية .

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