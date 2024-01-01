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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اللواء هشام آمنة: إنفاق 3.4 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وخدمات الأمن

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم إنفاق 1,8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات واعمدة انارة وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة ، مشيراً الى انه من المخطط لعام 2024  استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1,8 مليار جنيه وفيما يتعلق بانجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023.

وقال اللواء هشام آمنة إنه تم اعتماد مبلغ 1,6 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ عدد 130 نقطة إطفاء وعدد 200 سيارة اطفاء ، 150 سيارة مرور ، لافتاً إلى أنه من المستهدف هذا العام انفاق مبلغ 1,7 مليار جنيه لتحسنين خدمات الامن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية في  2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية فقد تم ضخ  مبلغ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى ، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ4,7  مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

هشام آمنة وزير التنمية المحلية انه تم إنفاق 1,8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء