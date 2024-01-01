وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة طرق بـ 20 مليار جنيها خلال 2023

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات ، معلناً أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري ، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر آثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم . .

وأوضح وزير التنمية المحلية انه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333كم طرق ، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 10 مليار جنيه وذلك خلال عام 2024، مشيراً الى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.