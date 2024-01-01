تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في البساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين، بقتل شخص؛ إثر الاعتداء عليه، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة البساتين، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وجاء في مناظرة النيابة للجثة، والكشف المبدئى عليه، كما تسلمت التقرير الطبي الاولى لحالة المجني عليه، حيث تبين أنها لشاب في العقد الثانى مصاب بجروح وكدمات متفرقه، وتعرض لنزيف حاد حال دون القدرة علي اسعافه، وتوفي جراء ذلك.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه،. اعداد تقرير طبي وافي حول سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، واستدعاء شهود العيان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى البساتين و نقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالإعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

واجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

