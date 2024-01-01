برلماني: مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

قال النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال 3 مراحل، يؤكد دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، ويعكس جهودها المستمرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وحماية أرواح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف "طنطاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا هامًا لإيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة، ومجازر دموية على يد الكيان الصهيوني المتغطرس.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المقترح المصري يحقن دماء الفلسطينيين، ويضمن حقوقهم في الحفاظ على أرضهم وقضيتهم، كما أنه يعكس الجهود المصرية الكبيرة للتوصل إلى اتفاق بإيقاف الحرب نهائيا على قطاع غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

واختتم النائب خالد طنطاوي: "الدولة المصرية هي الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية في ظل الصمت العالمي الرهيب، ولن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين مهما كانت الظروف والتحديات، كما أنها ترفض تماما تصفية القضية الفلسطينية ومخطط التهجير الذي يقوم به الإحتلال الإسرائيلي".