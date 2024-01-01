محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال ، وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع .

ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية.

بينما استعرضت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل مجهودات وحدات حماية الطفل بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣ والتي تمثلت في تلقي أكثر من ٨٠٠ بلاغا ًللأطفال المعرضة للخطر من خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ومن كافة جهات الرصد وعمل إدارة حالة للبلاغات وتقديم كافة الدعم بأنواعه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

والتنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له وتطبيق الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ الصادر من مكتب النائب العام، والمشاركة في اختيار الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية ( كعضو فى لجنة اختيار الأم المثالية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية)، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع توجيه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتقديم الدعم النفسى للحالات ، كذلك مناقشة البلاغات الواردة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

كما شاركت وحدة حماية الطفل بديرب نجم بحملة ( دوى ) تحت إشراف المجلس القومى للمرأة ومنظمة اليونسيف، واستقبال وفد من فريق المهمة الإستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بالمحافظة فى مجال مناهضة ختان الإناث كما تم تنظيم زيارة لجمعية شباب الشرقية لمركزى القنايات وديرب نجم للقاء الفئات المستهدفة.

والمشاركة مع إدارة الأزمات والكوارث وعدد من إدارات الديوان العام للمحافظة في تنظيم دورات تدريبية شهرية للعاملين في القطاع الحكومي للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

علاوة علي المشاركة فى افتتاح المدينة الآمنة للنساء (واحة أمان ) بمكتبة مصر بمركز فاقوس لكونها اول مدينة صديقة للنساء خالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومسئول مكتبات مصر العامة. حيث يتم مشاركة وحدة الحماية بفاقوس يوم الأربعاء من كل أسبوع لتقديم الدعم ( الاجتماعي- النفسي -القانونى) للفئات المستهدفة.

وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور الجهات المعنية لمناقشة البلاغات الواردة واشكال الأخطار التي يتعرض لها الطفل وعمل التدخلات وإدارة الحالة والخطط الوقائية لمنع تكرار تلك البلاغات والإساءات ، كذلك عمل حملات توعوية موسعة على مستوى كافة الهيئات والمديريات المشاركة للتعريف بتلك الأخطار وكيفية الوقايه منها.

وزيارة وفد من المجلس القومى للطفولة والامومة وممثلين عن المركز المصرى لبحوث الرأى( بصيرة) لدعم منظومة حماية الطفل بالمحافظة والجهات الشريكه والذي اشاد بمجهودات الوحدة كونها تعد من أفضل المحافظات فى مجال حماية الطفل .

وتنظيم ندوة ولقاء طلابي للجنة حماية الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة والإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ولجان الحماية بالمحافظة للربط بين الجهتين وتقديم الدعم المطلوب .

والمشاركة في ورشة عمل عن كيفية وضع خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر وذلك لأعضاء وحدات حماية الطفل العامه بالمحافظات بمحافظة الاسكندرية .

والانتهاء من عمل خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر بالمحافظة و إرسالها للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتنفيذ ندوة عن حقوق الطفل و حق الأمومة بمكتبة مصر العامة و استعراض حقوق الطفل والقوانين المصرية والدولية لحمايته من الخطر.

ومشاركة الوحدة فى الحلقة التشاورية التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدالة الأطفال وذلك بمقر المجلس بالقاهرة لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم برئاسة كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنظيم وتنسيق ندوة عن الزواج المبكر وآثاره السلبية على صحة وحقوق الطفل بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع جمعية بناة المستقبل فى إطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتنظيم ٨ لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.

وعقد أكثر من ٢٠٠ فعالية وندوة توعوية من قبل وحدات حماية الطفل الفرعية بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب لمناقشة أهم المشكلات التى يتعرض الطفل للخطر ( ختان الإناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز وألعاب الكترونية - –خطورة التدخين والمخدرات –العنف واخطاره . ) وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجان الفرعية وبالاشتراك مع الجهات المعنية.