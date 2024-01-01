تدريب بدني قوي للاعبي الزمالك خلال فترة توقف الدوري

خاض لاعبي فريق الزمالك، تدريبات بدنية قوية، على هامش مران اليوم الإثنين، وذلك لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز .

ويركز معتمد جمال مدرب الفريق خلال الفترة الحالية على رفع الجوانب البدنية للاعبين قبل السفر للإمارات في الأيام المقبلة لخوض أكثر من مباراة ودية قوية .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك يشارك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

وينافس الزمالك على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .