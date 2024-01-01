بالفيديو.. أستاذ صحة عامة: عام 2023 شهد تطورًا في القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنّ عام 2023، شهد تطورًا في القطاع الصحي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة التي من أبرزها المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه في عام 2023، أنه جرى الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع جدًا وفعال لكل المواطنين.

متابعا: «لو كانت الأمور بالشكل الطبيعي دون مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لعدد العمليات، كنا هنشوف عدد عمليات كبير جدًا، وتراكم حالات، وكمان قوائم الانتظار بتكون فيها حالات معرضة للوفاة لا قدر الله، أو حدوث مضاعفات أو الدخول فى مشكلات صحية أكبر».

وأشار إلى أن مبادرة قوائم الانتظار جعلت الناس أكثر إطمئنانًا، وجرى الانتهاء من مليونين و23 ألفًا و902 عملية جراحية حتى ديسمبر الماضي.