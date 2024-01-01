"التنمية المحلية": تنفيذ 2552 حملة بالأسواق وتحرير 4552 محضرًا للمخالفين خلال 2023

قال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، إن جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الإلتزام بتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيض الأسعار وتم إتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم تنفيذ 2552 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفين.

وأضاف الوزير أن المحافظات في الفترة منذ اعلان مبادرة تخفيض الأسعار ضاعفت عدد 774 منفذ وشادر لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدي الإلتزام برفع المخلفات أولاً بأول وارسالها الي أماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.