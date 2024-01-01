حصاد 2023| صحة سوهاج: فحص 787 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم فحص أكثر من 787 ألف مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال العام 2023 والتى تحظي بدعم معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و معالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين .

و أكد "أبو هاشم" أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكداً أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المبادرات المختلفة والتي تشمل:

أولاً: مبادرة (صحة المرأة) . والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية حيث تم فحص 412 ألف و447 سيدة والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ثانياً: مبادرة (صحة الأم والجنين). والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين حيث تم فحص ما يقرب من 45 ألف سيدة.

كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن. بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

ثالثاً: مبادرة (السمعيات). والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 109 ألف طفل و تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .

رابعاً: مبادرة (الاعتلال الكلوى). والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص 213 ألف و290 مواطن حيث تهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .



خامساً: مبادرة (كبار السن، ٦٥ سنه وما فوق). والتى تم فحص ما يقرب من 10 آلاف مواطن من خلالها و وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض .

كما أضاف الدكتور وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات .

تعد مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بربوع محافظات مصر والتي تهدف إلى تعزيز صحة المصرين والرصد المبكر والعلاج للأمراض المزمنة والوراثية لكل الفئات، ولاقت إشادات دولية وتعد من الإنجازات الكبري في المنظومة الصحية مؤخرا.