رد الجيش الروسي على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين بشان تخطيط كييف لشراء مليون طائرة مسيرة في عام 2024 بقصف مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار بالقرب من مدينة خاركوف.

وقال وزير الدفاع الأوكراني في مقاله له بوكالة "أوكرينفورم" اليوم الاثنين إن "وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت الدفعات الأولى من طائرات بدون طيار FPV، وفي المجموع، في عام 2024، تخطط الدولة لشراء ما لا يقل عن مليون طائرة بدون طيار".

وذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، أن الجيش الروسي ضرب منشأة لإنتاج الطائرات بدون طيار في منطقة تشوغويف في منطقة خاركوف.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تعرضت مؤسسة تنتج طائرات بدون طيار بالقرب من مدينة تشوغويف بمنطقة خاركوف للقصف".

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت أربعة مستودعات للوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك وقرية كونستانتينوفكا بمنطقة نيكولاييف للهجوم.

كما ضربت القوات الجوية الفضائية الروسية البنية التحتية للمطارات الأوكرانية التي تستضيف طائرات تحمل صواريخ كروز ستورم شادو.