نقابة الإعلاميين تنعي كاريمان حمزة

ينعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة التي وافتها المنية أمس.

قال نقيب الإعلاميين، إن الفقيدة كانت من الرائدات في مجال البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، حيث قدمت برامج دينية مميزة منها“الدين والحياة ”و ”البيت بيتك ”و ”الطريق إلى الله ”وغيرها من البرامج التي امتازت بالرصانة والهدف السامي.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.