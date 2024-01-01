الرقابة علي الصادرات: فحص 464 ألف رسالة في 2023

دور كبير وهام تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، في الحفاظ والتأكد من سلامة كل ما يدخل الي الأسواق المصرية ، أو يخرج للأسواق الخارجية .

و شهدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، العديد من الأنشطة والمهام خلال العام المنقضي 2023، حيث تم خلال العام :-

• فحص 464 ألف رسالة منها 276 ألف و841 عينة غذائية، و187 ألف و203 عينة صناعية.

• إجراء 29 ألف و887 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية وسجل مستلزمات الإنتاج و السمسرة العقارية والدعاية والإعلان.

• إصدار 423 ألف و206 شهادة منشأ.

• افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.

• استقبال 105 ألف و321 رسالة واردة من الخارج، منها 89 ألف و670 رسالة صناعية، و 15 ألف 651 رسالة غير صناعية.

• إصدار أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية، و 60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعوديةفي 2023

• تدريب 2972 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية و الايزو و السلامة والصحة المهنية.

• توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة.

• إبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة TÜV Austria، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.

• اعتماد معمل (اختبارات الصوتيات – اختبارات الأمان) بفرع مطار القاهرة واختبارات فحص جميع أنواع الأسمنت بالمعامل الكيميائية بفرع ميناء دمياط و 3 اختبارات بمعامل ميناء بورسعيد ومعمل فحص المنتجات البترولية بميناء السويس.

• استحداث مركز التميز المؤهل لإعداد كوادر بشرية الذي قام بتدريب 1000 طالب من الجامعات المصرية، وتدريب العاملين بالهيئة وقياداتها، وتدريب وفود بعض الدول الإفريقية، وعدد من رجال الأعمال والمصدرين المهتمين بمجال التصدير

• تمديد مجال الاعتماد لوحدة إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المعتمدة دوليا طبقا لمتطلبات ISO17065:2012 في 4 مجالات جديدة ليصبح إجمالي الشهادات الممنوحة من الوحدة 8 شهادات.

• المشاركة بأجنحة في عدة معارض للترويج لخدمات الهيئة مثل معرض جلفود ومعرض التجارة البينية الأفريقية.