محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يضعان حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ، وثمن المحافظ جهود وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لإقامة المزيد من المشروعات الصحية لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة منوف ، وبحضور محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلماً لأهالي المنوفية باعتباره صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

وعقب استماعه لشرح تفصيلي عن المستشفي ، أكد المحافظ على أن مستشفي الأورام بمنوف تم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووى ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ) لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن .

وأوضح محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء جديد وإقامة 6 مستشفيات بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة ، حيث تم الإنتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزى لمدينة السادات بدلاً من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدان بطاقة 250 سرير ، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 م2، وكذا مشروع إنشاء مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية على مساحة 13 ألف و781م2 ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة على مساحة أكثر من 29 ألف م2 ، ومشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف م2.

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