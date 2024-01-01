الجزائر تستبعد مهاجم رين من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد مهاجم رين الفرنسى، من القائمة النهائية المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الإفريقيه 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وكشف الاتحاد الجزائرى في بيانه، الذى نشره عبر صفحته الرسمية، عن استبعاد اللاعب قائلاً: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بالتشاور مع الطاقم الطبي، الاستغناء عن خدمات المهاجم أمين جويري، ما يعني غيابه عن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023".

وأكد البيان، ان اللاعب استحال مشاركته فى البطولة، قائلاً: "بعد الفحوصات التي خضع لها، وبعد معاينة ملفه الطبي مع ناديه، أكدت استحالة مشاركته في البطولة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يحتاج للركون إلى الراحة للتعافي بشكل سليم".

ويذكر أن اللاعب كان يعانى فى الفترة الماضية من الاصابة فى العضله، رغم ان بيان الاتحاد الجزائري لم يكشف طبيعة إصابته، وما إذا كان تعرض لها رفقة ناديه، أو خلال المباراة الإعدادية التي خاضها المنتخب الجزائرى.