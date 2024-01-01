حصاد 2023.. الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل مليونا و700 ألف مصاب في حوادث

تخطى إجمالي الخدمات الصحية المقدمة منذ افتتاح المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة الأقصر والتي تم افتتاحها رسميا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من 17 مليون خدمة طبية مع نهاية عام 2023، استهدفت ما يقرب من مليون و200 ألف منتفع تم تسجيلهم بالمنظومة الصحية لمحافظة الأقصر، متضمنة ما يقرب من مليون و400 ألف فحص سنوي شامل حتى الآن للمنتفعين المسجلين.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن الرعاية الأولية بالمحافظة قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة صحية لخدمات طب الأسرة بخلاف خدمات الفحص الشامل السنوي، وهو إحدى خدمات طب الأسرة لسلسة التطوير في المنظومة الصحية الجديدة من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم تقديمها من خلال ما يقرب من 54 وحدة ومركز طب أسرة تم تطويرها أو إنشائها حديثا بالمحافظة تحت مسمى “الرعاية الأولية”.

وفي سياق متصل، قدمت مستشفيات الرعاية الصحية والتي يبلغ عددها 6 مستشفيات بالمحافظة والتي أطلق عليها “الرعاية الثانوية والثلاثية”، العديد من الخدمات الطبية والعلاجية التي تصل إلي ما يقرب من 10 ملايين خدمة منهم حوالي 253 الف عملية جراحية بمختلف انواعهم منهم حوالي 40 ألف عملية جراحية ذات مهارة وطابع خاص ومتقدمة، مثل إجراء تغيير الصمام الاورطي لأول مرة في صعيد مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية TAVI وهي تقنية عالمية حديثة بدون جراحة، بالإضافة إلي زراعة القوقعة لأكثر من 30 طفلا حتى الآن بنجاح ولأول مرة في صعيد مصر.

كما شهدت الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات الكثير من الجراحات النادرة وخاصة التشوهات والعيوب الخلقية للأطفال والكبار مثل إجراء جراحة نادرة صنفت الثامنة عشر حول العالم بحسب محركات البحث لولادة طفل يعاني من التحام الفكين ونجاح متميز لقسم جراحة الوجه والفكين، وذلك إلى جانب جراحات تشوهات العمود الفقري والعديد من الحالات النادرة.

وحققت ايضا جراحات القلب والقسطرة بمختلف تقنياتها الحديثة طفرة كبيرة بشهادة العديد من المصريين والأجانب بالخارج، كما بلغ إجمالي الخدمات بالعيادات الخارجية بكافة المنشآت الصحية ما يقرب من مليون ونصف خدمة حتى الآن، بينما تخطت إجمالي الفحوصات الطبية المعملية والتصويرية الاستكشافية لأكثر من 5 ملايين فحص طبي بمنشآت الرعاية الصحية حتي الآن.

وشهدت المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة تطور كبير في الاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ الحرجة والمختلفة لكافة المصريين والأجانب خاصة في استقبال حالات الانعاش القلبي والإنقاذ السريع مثل الحوادث الكبرى والإصابات الخطيرة كالحروق وحوادث الطرق، علما بأنه تم استقبال ما يقرب من مليون و700 ألف مصاب حتي الآن بكافة أقسام الطوارئ والاستقبال منهم ما يقرب من نصف مليون حالة بالوحدات والمراكز الصحية، وما يقرب من مليون و 200 الف مصاب بالمستشفيات الست بالمحافظة.

شهدت المنظومة ايضا افتتاح عدد من الأقسام والخدمات الجديدة في عام 2023، مثل افتتاح وتجهيز قسم للحروق مكون من 12 سرير بمستشفى طيبة التخصصي، واستحداث عدد من العيادات مثل عيادة رسم المخ والعضلات بمجمع الأقصر الطبي، مع تكثيف وإضافة عدد من اجهزة وخدمات العلاج الطبيعي خاصه مستشفى الكرنك الدولي ومستشفى طيبة التخصصي ومستشفى الاطفال التخصصي، كما تم إضافة عدد من أجهزة الأشعة والفحوصات المعملية بالمستشفيات الكبرى مثل استحداث أجهزة فصل الصفائح الدموية لتوفيرها ببنوك الدم، وأجهزة الأشعة المقطعية والـ CR وايكو الاطفال بمختلف المستشفيات، بالإضافة إلي تركيب أحدث الأجهزة المعملية لقياس الهرمونات وأجهزة قياس كيمياء الدم الاتوماتيكي وغازات الدم والاليزا مع تجهيز وحدة معملية مركزية ووحدة معملية مجهزة لفحوصات الهستوباثولوجي.

فيما تم الاستفادة من المنظومة الرقمية في ربط الفحوصات الطبية التشخيصية والمعملية لكافة المنشآت الصحية معا مع التوسع في إدخال منظومة الباكس بمعظم المنشآت وتفعيل برنامج LIS للفحوصات المعملية بالإضافة إلي خدمات نقل العينات الدموية lab to lab التي تم إطلاقها لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.

كما شهدت محافظة الأقصر أحد أهم الإنجازات في تحقيق رؤية الدولة المصرية من خلال خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في القضاء علي قوائم الانتظار للخدمات الطبية خاصة العاجلة والضرورية حيث تم القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والعيادات التخصصية واللجان الطبية والفحوصات التصويرية والأسنان وغيرها من الخدمات الهامة والعاجلة.

وارتفعت مؤشرات أداء الخدمات المطورة بعد توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، و منها تقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة علاجية لأمراض الفم والأسنان، وما يقرب من 200 ألف جلسة تأهيلية لخدمات العلاج الطبيعي بالإضافة إلي تسليم ما يقرب من 1200 جهاز تعويضي وأطراف صناعية ومساعدات حركة .

كما تم استحداث العديد من اللجان الطبية الرقابية مثل المجالس الطبية ولجان الحوكمة الإكلينيكية مما أثمر عن انخفاض كبير في نسب الوفيات والمضاعفات الناتجة عن العدوى أو الأخطاء الطبية.

يأتي هذا بجانب استحداث العديد من اللجان العلاجية مثل لجنة المناعة والأمراض الروماتيزمية ولجان الغدد الصماء وغيرها من اللجان الطبية العلاجية، والتي تم فيها مناظرة ما يقرب من 20 الف منتفع يعاني من أمراض مناعية أو روماتزمية وما يقرب من 2000 مريض أورام وأكثر من 5000 منتفع بلجان الرمد إلى جانب 2500 طفل بلجان هرمون النمو و 1050 مريض بلجان أدوية زراعة الكلي و 1100 منتفع بلجان المخ والأعصاب والتصلب المتعدد.

كما تم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية والتي وصل فيها إجمالي الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والتي ارتفعت الى 47 منشأة معتمدة واعتماد مبدئي لـ11 منشأة أخري من إجمالي 60 منشأة صحية تم نقل أصولهم للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تم اعتمادهم وفق أحدث المعايير الدولية من GAHAR والمعترف بها من الاسكوا العالمية.