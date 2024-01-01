إطلاق خدمات النيابات الجنائية للتسهيل على المحامين

أطلق النائب العام المستشار محمد شوقي، المرحلة الأولى لخدمات النيابات الجنائية والتي تقدم النيابة العامة من خلاله عبر بوابتها الإلكترونية خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية لذوي الشأن من المحامين.

وكان قد عقد النائب العام المستشار محمد شوقي، لقاءً مع نقيب المحامين عبدالحليم علام، وتم خلاله إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشمل تقديم النيابة العامة خدمة الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه بمقر مكتبه الخاص، وبدأ إطلاق الخدمة مرحلته التجريبية بنيابات محافظة الإسماعيلية، ليتم تباعًا الإعلان عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.

ويأتى إطلاق الخدمة في ضوء استراتيجية النيابة نحو التحول الرقمي تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.

في ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية؛ عقد النائب العام، لقاءً مع نقيب المحامين، أطلق النائب العام من خلاله المرحلة الأولى من "خدمات النيابات الجنائية"، التي تقدم النيابة العامة من خلالها -عبر بوابتها الإلكترونية-، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص، على أن تكون تلك المرحلة مرحلة تجريبية، تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية هذا وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.