ميرسك تعلن تعرض سفينة لها لهجوم جديد في البحر الأحمر.. وبريطانيا تخطط للانضمام إلى الحملة العسكرية ضد الحوثيين

أكدت شركة ميرسك للشحن في بيان أن سفينتها التجارية ميرسك هانجتشو تعرضت لهجوم يوم السبت، مما أدى إلى استجابة المروحيات الأمريكية لنداءات الاستغاثة، وإغراق ثلاثة زوارق للحوثيين، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها.

وقال الجيش الأمريكي إن مروحيات أمريكية أغرقت زوارق الحوثيين الثلاثة في البحر الأحمر بعد تعرضها لإطلاق نار.

وتمثل عمليات الغرق هذه المرة الأولى منذ اندلاع التوترات في وقت سابق من عام 2023 التي تقتل فيها الولايات المتحدة أعضاء في جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. والتي استهدفت السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر.

وقالت الشركة في بيان إن الحادث وقع أثناء مرور السفينة ميرسك هانجتشو عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس.

تعرضت السفينة لأول مرة "لصدمة بجسم مجهول"، وقالت الشركة إنها تمكنت من مواصلة التحرك حيث لم يكن هناك حريق على متنها. وبعد ذلك اقتربت أربعة قوارب من السفينة و"أشعلت النيران في محاولة متوقعة للصعود على متن السفينة".

فيما تخطط بريطانيا للانضمام إلى الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لمنع الجماعة من الاستمرار في تعطيل حركة المرور البحرية عبر البحر الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز تم الإبلاغ عنه.

وقال التقرير، نقلًا عن مصدر حكومي بريطاني لم يذكر اسمه، إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وربما دولة أوروبية أخرى، ستشن قريبًا غارات جوية منسقة ضد أهداف في البحر أو في اليمن نفسها حيث يتمركز الحوثيون.

وأضاف المصدر أن أي إجراء تتخذه المملكة المتحدة سيكون "محدودًا" ولكنه "مهم".

واستهدف الحوثيون المدعومين من إيران مرارا وتكرارا السفن في الممر الملاحي الحيوي في البحر الأحمر بضربات يقولون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة، حيث تخوض إسرائيل حربا مع حركة حماس الحاكمة منذ الهجوم الدامي الذي وقع في 7 أكتوبر.

وتعرض الهجمات التي يشنها المتمردون اليمنيون الذين قالوا إنهم يستهدفون إسرائيل والسفن المرتبطة بها، للخطر طريق العبور الذي يحمل ما يصل إلى 12 بالمائة من التجارة العالمية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات في وقت سابق من هذا الشهر، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ويربط مضيق باب المندب الضيق خليج عدن بالبحر الأحمر ومن ثم قناة السويس. يربط الطريق التجاري المهم الأسواق في آسيا وأوروبا.

وأدت خطورة الهجمات، التي أدى العديد منها إلى إتلاف السفن، إلى قيام العديد من شركات الشحن بإصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم دخول المضيق حتى يتحسن الوضع الأمني.

وكانت بعض شركات الشحن الكبرى ترسل سفنها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، مما يضيف الوقت والتكاليف إلى الرحلات.