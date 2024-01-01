الزمالك يستقر على تجديد عقد 3 لاعبين بالفريق

استقرت إدارة نادي الزمالك، على تجديد عقد 3 لاعبين بالفريق، وذلك لحاجة الفريق لخدماتهم على المستوى الفني، ولدورهم مع الفريق وخبراتهم في غرفة الملابس ايضا .

واللاعبين هم، الفهد الأسمر شيكابالا، والحارس محمد عواد، ويوسف أوباما، وتعقد إدارة الزمالك جلسة مع الثلاثي في الأيام المقبلة من أجل تجديد التعاقد بشكل رسمي .

بينما تدرس الإدارة موقف باقي اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك وفقا للحاجة لهم أما بالتجديد أو توجيه الشكر لهم ورفض استمرارهم .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك يشارك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

وينافس الزمالك على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .