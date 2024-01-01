مشاهد مرعبة لزلزال اليابان المدمر.. وتحذيرات من تسونامي جديد- فيديو

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو، للحظات المرعبة التي عاشها عدد من اليابانيين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان، بقوة 7.4 درجة.

ويظهر الفيديو، لحظة وقوع الزلزال والذي تسبب في تحرك السيارات من أماكنها وأضرار كبيرة في عدة مدن يابانية، خاصة مدينة إيشيكاوا ومقاطعات مجاورة.

يذكر أن السلطات اليابانية قد حذرت من إمكانية وقوع تسونامي مدمر جديد، والذي قد يصل لارتفاع 5 أمتار، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.

فيما طلبت السلطات من المواطنين إخلال المناطق المتضررة، والتوجه للأماكن المرتفعة، ولم تصدر السلطات بعد تقرير عن أضرار الزلزال العنيف.