إثيوبيا رايح جاي | حميدتي يعود لأديس أبابا للاجتماع بـ"حمدوك".. ماذا يحدث ؟

يعتزم قائد ميليشيات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" العودة مرة أخرى، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الاثنين للاجتماع برئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" عبد الله حمدوك، لبحث تطورات الأزمة السودانية.

وقالت تنسيقية "تقدم" في بيان صدر أمس الأحد إن "الاجتماع يهدف إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستكشاف سبل التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لحميدتي إلى إثيوبيا، في أقل من أسبوع حيث التقى برئيس الوزراء آبي أحمد الخميس الماضي، في جولته التي بدأت بأوغندا التي كانت أول دولة يقصدها منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.

يأتي ذلك بعد فشل عقد لقاء بين رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحميدتي في إطار مبادرة منظمة إيجاد التي تترأسها دولة جيبوتي التي كانت ستستضيف الاجتماع في 28 ديسمبر المنصرم، إلا أن وزارة الخارجية الجيبوتية أرسلت خطابا إلى نظيرتها السودانية أمس الأربعاء أخبرتها أن "حميدتي" لن يتمكن من الوصول إلى جيبوتي للقاء البرهان لأسباب فنية، وقالت الخارجية إنها تنسق لعقد اللقاء خلال شهر يناير المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ليتفاوض البرهان وحميدتي على وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية في السودان، وقد تم تأجيله الآن إلى موعد غير محدد في أوائل يناير.