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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"مزودة بصواريخ بعيدة المدى".. مدمرة إيرانية تقترب من باب المندب

مدمرة إيرانية
مدمرة إيرانية
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تقترب المدمرة الإيرانية "ألبرز" القتالية وبرفقة سفينة بوشهر العسكرية من البحرِ الأحمر للاستقرار والتمركز قرب مضيق باب المندب، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.

وقالت الوكالة إن المدمرة مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وتزايدت حدة التوترات فى البحر الاحمر بعدما كثف الحوثيون هجمات بالصواريخ و الطائرات المسيرة على السفن الدولية التى تمر عبر البحر الاحمر ردا على حرب. إسرائيل على غزة .

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، تعرضها لهجوم من قبل القوات الأمريكية، أسفر عن مقتل وفقدان عشرات الأفراد ممن ينتسبون للحوثيين في صفوف قواتهم البحرية.
 

باب المندب البحر الاحمر مدمرة إيرانية