الممثل التجاري لموسكو: توقعات بزيادة التجارة الروسية المصرية بنسبة 25% في 2023

قال أليكسي تيفانيان، الممثل التجاري الروسي في مصر، إنه من المتوقع زيادة التجارة بين روسيا ومصر بنسبة 25% بحلول نهاية عام 2023.

وقدر تيفانيان أنه "في عام 2023، تستمر الديناميكيات الإيجابية للتجارة بين البلدين، خاصة في مجال الصادرات الروسية وبالنسبة لعام 2023، نتوقع أن تزيد التجارة بمقدار الربع وستتجاوز 7 مليارات دولار"، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وبالنسبة لمصر، يعد القمح أحد المنتجات الرئيسية المستوردة من روسيا، وقال اتحاد مصدري الحبوب إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المحصولي، من يوليو إلى سبتمبر، أصبحت مصر المستورد الرئيسي للحبوب الروسية.

وأعلنت الهيئة العامة لتوريد السلع في البلاد، أن مصر اشترت 480 ألف طن أخرى من القمح الروسي في ديسمبر الماضي.

وفي عام 2022، زادت التجارة الروسية المصرية بنسبة 30% تقريبًا وتجاوزت 6 مليارات دولار، وفقًا لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، مضيفا أن الصادرات الروسية إلى مصر تشمل المعادن والمنسوجات والأخشاب ومنتجات بناء الآلات والقمح.