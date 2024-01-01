إسرائيلي ينتحل صفة مقاتل في جيش الاحتلال ويسرق أسلحة ومسيرات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن فشل أمني جديد، أن إسرائيليا انتحل صفة شرطي وسرق أسلحة ومعدات عسكرية من منطقة القتال القريبة من قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أنه قد تم اعتقاله وتم توجيه تهمة انتحال شخصية مقاتل وشرطي، كما اتهم أيضا بسرقة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية وأمنية من منطقة القتال في غزة.

فيما قالت القناة 12 التليفزيونية أن روعي يفراخ (35 عاما) من مدينة تل أبيب تظاهر بأنه انتحل صفة مقاتل في وحدة "اليمام" وهي وحدة القوات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية وقام بسرقة معدات وأسلحة متعددة ومختلفة.

ومن بين الأسلحة التي ضبطت لدى المتهم، بندقية "ستورم M4"، وقذيفتان دخانيتان، وصندوق ذخيرة 5.56 ملم، وثلاث قنابل، و14 قنبلة صاعقة، ورصاصة "M203"، كما وجدوا صندوق ذخيرة لمسدس 9 ملم، وجهازا لوحيا عسكريا.

