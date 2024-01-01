الاتحاد السكندري يحل ضيفا على الداخلية في الجولة الـ 11 بالدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، ضيفاً على نظيره الداخلية في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل زعيم الثغر اللقاء، طامعا في التواجد في المربع الذهبي، وحصد الثلاث نقاط، والعودة إلى الإسكندرية بنقاط اللقاء، بينما يسعى فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان؛ لتصحيح المسار وتحقيق نتيجة إيجابية عدد من الهزائم ووجود الفريق في دائرة الخطر.

ويحتل الداخلية المركز ال17 قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط،

بينما الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة، ويفصله 4 نقاط فقط عن المتصدر فريق زد، وفريق إنبي.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مهمة إدارة المباراة للحكم "مصطفى عثمان" حكم ساحة ويعاونه أحمد عبدالغني وشهاب راشد؛ وحكم رابع عاطف حسين، وعلى تقنية الفيديو محمد الحنفي ومحمد يوسف.