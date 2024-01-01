حصاد 2023.. إنهاء 503 مشروعات بـ«حياة كريمة» بنسبة تنفيذ 86.8%

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" خلال عام 2023، وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وهي جهاز تعمير البحر الأحمر، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وأوضحت المحافظة، أنه كان وقع الاختيار على مركزي إسنا وأرمنت للمشاركة في المبادرة، وتم اختيار عدد 9 وحدات محلية بمدينة إسنا بعدد 27 قرية، 171 تابع، لخدمة عدد 467 ألف نسمة (سكان الريف) بمساحة 1122.89 كم2، أما في مركز ومدينة أرمنت، فقد تم اختيار عدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قرى، 87 تابع، لخدمة عدد 189 ألف نسمة (سكان الريف) بمساحة 109.6 كم2.

وأضاف بيان صادر عن المحافظة، أن عدد مشروعات حياة كريمة بالأقصر بلغ 762 مشروع، تم الانتهاء من 503 مشروع.

وجارى العمل بـ226 مشروع، ولم يتم بدء العمل بـ32 مشروع، وبلغت التكلفة الإجمالية المالية 9.9 مليار جنيه تقريبا، فيما بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات وفقا لأخر تقييم من دار الهندسة 86.8%.