مانشستر يونايتد يمدد عقد لينديلوف

كشف بعض خبراء سوق التعاقدات الأوروبية، ان مانشستر يونايتد الإنجليزى، فعل بند تجديد العقد مع أحد مدافعيه البارزين بخطابًا رسميًا.

وكانت بعض التقارير الإنجليزية قد كشفت فى السابق أن المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفنى للشياطين الحمر، قد طالب الإدارة بتمديد عقد المدافع السويسري فيكتور لينديلوف لعام إضافي، بعد ان كان يحق للاعب التفاوض مع اى نادى فى يناير.

وكان من المفترض أن ينتهى عقد للينديلوف مع مانشستر يونايتد، فى الصيف المقبل، وبالتالي يحق للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ في يناير.

وذكر خبير الانتقالات الأوروبية فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": "أرسل مانشستر يونايتد خطابًا رسميًا إلى ممثلي فيكتور لينديلوف لتأكيد أنهم فعلوا خيار التمديد في عقد اللاعب".

وأكد فابريزيو رومانو أن اللاعب تعاقد رسمياً الآن مع الشياطين الحمر، قائلاً: "لينديلوف الآن متعاقد رسميًا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2025".

واختتم فابريزيو حديثه قائلاً: "من المتوقع أن يحدث نفس الأمر من مانشستر يونايتد مع حنبعل المجبري، وآرون وان بيساكا".