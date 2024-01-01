بالفيديو.. استشاري يكشف حقيقة الإصابة بأمراض القلب واستخدام الهاتف المحمول

أكد الدكتور محمود عبد الحميد، استشاري أمراض القلب، أن شواحن الهواتف تنقل الطاقة الكهربائية ويقوم بتحويلها لطاقة كهرومغناطيسية للموبايل، مشيرًا إلى أن الشواحن بشكل عام ليس لها تأثير لا من قريب ولا من بعيد على القلب.

وقال "محمود" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إنه يجب عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن وعدم ترك الموبايل في الشاحن بعد انتهاء فترة الشحن، مشددًا على ترك الهاتف يشحن أثناء النوم، فهو يمثل أضرار على الهواتف في المقام الأول وليس الصحة.

وتابع، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أساس علمي حول الحوادث التي تمت بسبب الشواحن أو الهواتف، موضحًا أنه يفضل عدم استخدام الهاتف بسرعة عقب نزع الشاحن منه.

وأردف استشاري أمراض القلب، أنه حتى هذه اللحظة لم تثبت أي دراسات بأن هناك علاقة بين الهاتف المحمول وأمراض القلب، ولكن على وجه العموم ننصح بعدم وضع الهاتف المحمول في منطقة بعيدة عن القلب، مؤكدًا أن هناك دراسات أثبتت أن الضرر من استخدام الهاتف فقط، هو ارتفاع ضغط الدم، ولكنه لا يؤثر على القلب.