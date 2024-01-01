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الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص يدير نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية المشفرة بالمنصورة

ضبط أحد الأشخاص لقيامه
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تداول
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تداول العملات الرقمية المشفرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة