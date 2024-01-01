أغرب صدفة يوم ميلادي هو ليلة 40 أخويا.. شريف رمزي يرثي شقيقه

وجه الفنان شريف رمزي، رسالة مؤثرة إلى شقيقه صلاح بعد مرور 40 يومًا على رحيله، والتي صادفت تلك الذكرى هى يوم ميلاده.

وقال رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهاردة يكون يوم 40 صلاح أخويا الله يرحمه، يصادف إنه يبقي نفس يوم ليلة عيد ميلادي، الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح، ويجمعنا بيك في الجنة".

وتابع: "اللهم أبدله دارًا خير من داره وأهلًا خيرًا من أهله، اللهم عافه واعفُ عنه، اللهم ارزقه لذة النظر لوجهك الكريم اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم بدل حبنا له و وجعنا على فراقه صبرًا وقوة على تحمل الحياة يارب".

وبجانبه، تعرض صلاح رمزي، لوعكة صحية شديدة، تسببت في حدوث غيبوبة لمدة عامين ولم تتحسن حالته الصحية، حيث كتب شقيقه في 4 أغسطس من عام 2022، منشورًا عبر إنستجرام قائلًا: "شقيقي صلاح متواجد في المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدًا، وذلك نتيجة التهاب في أنسجة المخ أدخلته في غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أي عملية جراحية في الوقت الحالية، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل".

الفنان شريف رمزي وشقيقه

وساءت حالته الصحية من نفس الشهر في يوم 25، ولفت الفنان شريف رمزي إلى تدهور الحالة الصحية لدى شقيقه صلاح رمزي الذي مازال في حالة غيبوبة تامة، وفي يوم 22 نوفمبر من عام 2023، أعلن شريف رمزي وفاة شقيقه بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان، واحتل هذا الخبر الترند وسط حالة من الحزن والأسى الشديد بين الوسط الفني وعائلته ومحبيه.

كان يشعر المخرج صلاح رمزي بأن العمر لم يتبقى الكثير منه، حيث كتب رسالة مؤثرة تحمل الكثير من المعاناة مع مرض السرطان، وقال خلالها: "نحن من أكثر الناس حظًا على الأرض، فاحمد الله على ذلك، الموت ليس النهاية، ولكن بداية الحياة".