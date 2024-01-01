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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية بحوزتهم 90 ألف عبوة سجائر

ضبط 5 أشخاص بالقاهرة
ضبط 5 أشخاص بالقاهرة والإسكندرية بحوزتهم أكثر من 90 ألف عبوة
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 5 أشخاص بالقاهرة والاسكندرية، بحوزتهم 90 ألف علبة سجائر مهربة.

وجاء ذلك نتيجة جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر بقصد حجبها عن البيع بالأسواق وحيازة السجائر المجهولة والمهربة.

وتم ضبط 90 الف علبة سجائر مهربة علي النحو التالي:. 
ضبط (تاجر سجائر، قائدى سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية ، بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهم (63940 عبوة سجائر "أجنبية ومهربة"- مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه "حصيلة نشاطهم غير المشروع").
 ضبط (مالك محل، عامل- مقيمان بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهما (27760 علبة سجائر "مختلفة الأنواع" بدون فواتير).
 بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السجائر